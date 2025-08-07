Die Vranitzky-Doktrin war einmal

ANDERERSEITS wurde diese, wenn es politisch für die SPÖ notwendig erschien, bereits mehrmals durchbrochen. So etwa zuletzt, als es nach den steirischen Landtagswahlen darum ging, mit wem die siegreichen Freiheitlichen des Mario Kunasek koalieren würden. Da stand die steirische SPÖ bereits Gewehr bei Fuß. Oder als es darum ging, Sebastian Kurz als Bundeskanzler abzuwählen. Da zogen Sozialdemokraten und Freiheitliche sehr wohl an einem Strick.