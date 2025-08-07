Hitzewelle kommt: Jetzt tagelang 30 Grad und mehr

Das Wochenende präsentiert sich nahezu wolkenlos – die Temperaturen legen noch einmal zu, am Samstag dürften Werte von bis zu 34 Grad (Hotspot im Osten) erreicht werden, am Sonntag ebenso. Der Start der neuen Woche präsentiert sich ähnlich. Hitzepol wird am Montag laut Prognose wohl Tirol mit bis zu 33 Grad Höchsttemperatur sein, nur wenig darunter liegen mit bis zu 32 Grad die Temperaturen im restlichen Land. Genauso präsentiert sich auch der Dienstag.