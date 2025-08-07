Tennis-Märchen: 18-Jährige schreibt Geschichte

Die 18-Jährige war zu Jahresbeginn in der Weltrangliste 333. gewesen, ist als 85. in das Turnier gestartet und steht nun virtuell auf Position 34. Sollte die Wildcard-Spielerin den Titel holen, würde sie auf Rang 25 vorrücken. „Ohne euch hätte ich das nicht geschafft, hätte ich das nicht so durchziehen können“, sagte Mboko in Richtung Publikum.