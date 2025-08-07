Opfer: „Ist, als hätte jeder Hund einen Freibiss“

Dreimal bissen Hunde in den letzten 1,5 Wochen in Oberösterreich zu, verletzten Passanten zum Teil schwer. Vorfälle, die bei Astrid Hinterreiter (32) aus Gallneukirchen schlimme Erinnerungen wecken. Sie wurde im Februar dieses Jahres in ihrem Heimatort beim Spazierengehen mit ihrer kleinen Tochter (damals sieben Monate) von zwei Hunden attackiert, einer biss sie in den Oberschenkel.