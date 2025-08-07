Opfer: „Ist, als hätte jeder Hund einen Freibiss“
Verfahren eingestellt
Im Februar wurde eine Oberösterreicherin (32) beim Spazierengehen mit ihrer Tochter im Kinderwagen von einem freilaufenden Hund in den Oberschenkel gebissen. Das Ermittlungsverfahren gegen die Tierbesitzerin wurde mittlerweile eingestellt – das Opfer macht jetzt seinem Ärger darüber in der „Krone“ Luft.
Dreimal bissen Hunde in den letzten 1,5 Wochen in Oberösterreich zu, verletzten Passanten zum Teil schwer. Vorfälle, die bei Astrid Hinterreiter (32) aus Gallneukirchen schlimme Erinnerungen wecken. Sie wurde im Februar dieses Jahres in ihrem Heimatort beim Spazierengehen mit ihrer kleinen Tochter (damals sieben Monate) von zwei Hunden attackiert, einer biss sie in den Oberschenkel.
