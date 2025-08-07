Vorteilswelt
Schädel-Hirn-Trauma

Hündin „Nala“ nach Sturz per Helikopter gerettet

Vorarlberg
07.08.2025 10:21
„Nala“ wurde mittels Taubergung aus der alpinen Notlage gerettet.
„Nala" wurde mittels Taubergung aus der alpinen Notlage gerettet.

Zu einer dramatischen Tierrettung kam es am Mittwoch in Vorarlbergs Bergen: Eine deutsche Familie war mit Hündin „Nala“ unterwegs, als das Tier von einem anderen Hund angegriffen wurde und 40 Meter einen steilen Hang hinabstürzte. 

Ein deutsches Paar war am Mittwoch am Widderstein im Kleinwalsertal unterwegs. Mit dabei hatten die Eheleute ihre 1,5 Jahre alte Golden-Retriever-Hündin „Nala“. Aus der entgegengesetzten Richtung näherte sich schließlich eine andere Wandergruppe. Auch diese hatte einen Hund dabei, allerdings war das Tier nicht angeleint.

Das schwer verletzte Tier wurde samt seinem Besitzer ins Tal geflogen.
Das schwer verletzte Tier wurde samt seinem Besitzer ins Tal geflogen.

Angriff durch nicht angeleinten Hund
Der Hund steuerte auf „Nala“ zu und ging auf sie los. Die verängstigte „Nala“ versuchte zu flüchten und stürzte dabei rund 40 Meter einen steilen felsdurchsetzten Hang hinab. Der Besitzer konnte zwar zum verletzten Tier absteigen, schaffte es jedoch nicht mehr hinauf. Die Einsatzkräfte mussten alarmiert werden.

Die Bergrettung Mittelberg rückte mit fünf Mann aus und forderte schließlich die Flugpolizei an. Mittels Taubergung wurden Hund und Herrl sicher ins Tal geflogen. 

Schwere Verletzungen
In der Tierklinik angekommen, wurde „Nala“ gründlich untersucht. Der Sturz hatte schlimme Folgen: Bei dem Golden Retriever wurde ein Schädel-Hirn-Trauma, ein Beckenbruch und ein Pneumothorax diagnostiziert. Laut Tierärztin besteht aber Hoffnung, dass sich „Nala“ vollständig von ihren schweren Verletzungen erholen kann.         

Vorarlberg
