Hündin „Nala“ nach Sturz per Helikopter gerettet

Ein deutsches Paar war am Mittwoch am Widderstein im Kleinwalsertal unterwegs. Mit dabei hatten die Eheleute ihre 1,5 Jahre alte Golden-Retriever-Hündin „Nala“. Aus der entgegengesetzten Richtung näherte sich schließlich eine andere Wandergruppe. Auch diese hatte einen Hund dabei, allerdings war das Tier nicht angeleint.