Neue US-Zölle für die Schweiz ein „Horrorszenario“

Donnerstagfrüh ist die Frist für die Einführung der neuen Zölle, die US-Präsident Donald Trump über die Europäische Union, die Schweiz und weitere Staaten verhängt hat, abgelaufen. Während die EU mit 15 Prozent noch glimpflich davonkommt, gilt für die Eidgenossen nun ein Zollsatz von satten 39 Prozent. Für unsere Nachbarn eine Katastrophe, Zehntausende Jobs seien in Gefahr, Experten sprechen bereits von einem „Horrorszenario“.