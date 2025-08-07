Vorteilswelt
Wilde Mischung

Klum sorgt mit gewagtem Denim-Look für Aufsehen

Star-Style
07.08.2025 10:31
In der neuesten Ausgabe von „Project Runway“ werden Heidi Klum die Kleider auf den kurvigen Leib ...
In der neuesten Ausgabe von „Project Runway“ werden Heidi Klum die Kleider auf den kurvigen Leib geschneidert ... Wie diese Jeans-Kreation.(Bild: Krone KREATIV/Photo Press Service)

Heidi Klum sorgt für Aufsehen! Beim TV-Auftritt in der US-Show „Good Morning America“ präsentierte sich das Model in einem echten Hingucker-Fummel!

Ein wildes Jeans-Kleid mit Cut-outs, Puffärmeln, Punkten und Buttergelb – designt von Belania Daley vom nachhaltigen Label BCD Planet, das aktuell bei „Project Runway“ für Furore sorgt. Passend dazu: auffälliger Statement-Schmuck und dunkelblaue Pumps. Bei jedem Hinsehen entdeckt man neue Details!

Klum selbst zeigt sich begeistert und jubelte auf Instagram: „Love love love this fit. DANKE! Belania Daley!“

Bilder von Heidi Klums Aufsehen erregenden Auftritt in der US-Show „Good Morning America“:

Heidi Klum Kleid zieht die Blicke auf sich! Bei jedem Hinschauen entdeckt man ein neues Detail!
Heidi Klum Kleid zieht die Blicke auf sich! Bei jedem Hinschauen entdeckt man ein neues Detail!(Bild: PPS/www.PPS.at)
(Bild: PPS/www.PPS.at)
(Bild: PPS/www.PPS.at)
(Bild: PPS/www.PPS.at)
(Bild: PPS/www.PPS.at)

Wurmkur mit Tom
Doch nicht nur modisch geht Heidi neue Wege - auch gesundheitlich. In einem Interview mit dem Wall Street Journal verriet sie, dass sie und Ehemann Tom Kaulitz aktuell eine mehrmonatige Entgiftungskur machen!

„Wir machen gerade eine Wurm- und Parasiten-Reinigung - zum ersten Mal.“ Auf Instagram sei sie von entsprechenden Tipps geradezu überflutet worden.

Lesen Sie auch:
Heidi Klum und ihre Tochter Leni in einer der Kampagnen von Intimissimi, die für Wirbel gesorgt ...
„Offen mit Körper“
Heidi Klum verteidigt Reizwäsche-Fotos mit Leni
29.07.2025
Große Pläne
Heidi Klum sicher: Tochter wird mal US-Präsidentin
28.07.2025

Ihr Fazit: „Anscheinend sollte man das einmal im Jahr machen – ich hänge hinterher. Ich weiß gar nicht, was da rauskommt.“ Fashion, Detox und jede Menge Self-Care - Heidi Klum bleibt in Bewegung.

