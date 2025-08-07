Klum sorgt mit gewagtem Denim-Look für Aufsehen

Heidi Klum sorgt für Aufsehen! Beim TV-Auftritt in der US-Show „Good Morning America“ präsentierte sich das Model in einem echten Hingucker-Fummel!
Ein wildes Jeans-Kleid mit Cut-outs, Puffärmeln, Punkten und Buttergelb – designt von Belania Daley vom nachhaltigen Label BCD Planet, das aktuell bei „Project Runway“ für Furore sorgt. Passend dazu: auffälliger Statement-Schmuck und dunkelblaue Pumps. Bei jedem Hinsehen entdeckt man neue Details!
Klum selbst zeigt sich begeistert und jubelte auf Instagram: „Love love love this fit. DANKE! Belania Daley!“
Bilder von Heidi Klums Aufsehen erregenden Auftritt in der US-Show „Good Morning America“:
Wurmkur mit Tom
Doch nicht nur modisch geht Heidi neue Wege - auch gesundheitlich. In einem Interview mit dem Wall Street Journal verriet sie, dass sie und Ehemann Tom Kaulitz aktuell eine mehrmonatige Entgiftungskur machen!
„Wir machen gerade eine Wurm- und Parasiten-Reinigung - zum ersten Mal.“ Auf Instagram sei sie von entsprechenden Tipps geradezu überflutet worden.
Ihr Fazit: „Anscheinend sollte man das einmal im Jahr machen – ich hänge hinterher. Ich weiß gar nicht, was da rauskommt.“ Fashion, Detox und jede Menge Self-Care - Heidi Klum bleibt in Bewegung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.