„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“

In einem großen Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ (hier geht‘s zur Vollversion) rechnet Österreichs einst jüngster Bundeskanzler nun ab. „Wir erleben in Österreich, was weltweit stattfindet: Die Justiz wird als politische Waffe missbraucht“, wird Kurz am Titelblatt zitiert und zieht diesbezüglich Vergleiche zu Marine Le Pen und Donald Trump, die trotz (oder wegen) ihres großen Erfolges bei der Wählerschaft juristisch bekämpft würden. Aber: „Entscheiden sollten schon noch immer die Wähler an der Urne.“