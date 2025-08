Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager

Gasmangel in der Ukraine nach gezielten Angriffen

Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge den Angriff auf das ukrainische Gastransportsystem. Die Ukraine leidet seit einer Reihe verheerender russischer Raketenangriffe in diesem Jahr unter einem ernsthaften Gasmangel, die heimische Produktion ist deutlich zurückgegangen.