Wieder Drogenschmuggel aus Bangkok gescheitert

Einmal mehr kam das Gepäck aus Bangkok, Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat, Fachbereich Kriminaldienst Grenzpolizei, bewiesen am Mittwoch ihr Gespür und zogen die beiden Koffer aus dem Verkehr, wie auch jenen Verdächtigen, auf den das Gepäck eingecheckt war. Es handelt sich um einen 28 Jahre alten, griechischen Staatsbürger.