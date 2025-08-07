Wieder Drogenschmuggel aus Bangkok gescheitert

Ziel wäre Genf gewesen, doch so weit ist ein Grieche mit dem illegalen Inhalt seines Gepäcks nicht gekommen. Für ihn war Endstation am Flughafen Wien-Schwechat. In seinen beiden Koffern wurden insgesamt etwa 35 Kilogramm Cannabis entdeckt.
Einmal mehr kam das Gepäck aus Bangkok, Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat, Fachbereich Kriminaldienst Grenzpolizei, bewiesen am Mittwoch ihr Gespür und zogen die beiden Koffer aus dem Verkehr, wie auch jenen Verdächtigen, auf den das Gepäck eingecheckt war. Es handelt sich um einen 28 Jahre alten, griechischen Staatsbürger.
Kein Weiterflug in die Schweiz
Noch vor seinem Weiterflug nach Genf in der Schweiz wurde der Mann festgenommen. Er wurde laut Polizei über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.
Drehscheibe Wien-Schwechat
Nach wie vor ist der Wiener Airport als Transitdrehscheibe für Drogenschmuggel bei Kriminellen hoch im Kurs. Die Liste der Festnahmen wird allerdings ebenfalls immer länger. In den vergangenen Monaten gingen zahlreiche Drogenschmuggler ins Netz.
Kommentare
