Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel

Will sieht Hebel in anderen Sektoren

Doch auch im „steinernen Österreich“ gebe es Reformmöglichkeiten. Viel mehr solle die Regierung die Energiepreise ins Visier nehmen, um Belastungsfaktoren im vorderen Teil der Versorgungskette abzufedern. Zudem seien die Gehälter sehr stark gestiegen, was Preisstopps „unmöglich“ mache. Seine Branche hätte sich nie ein „Körberlgeld“ verdient, so Will. Im Gegenteil: In Krisenzeiten hätte der Handel zeitweise sogar „inflationsdämpfend“ gewirkt. Die Gewinnspanne liege lediglich bei 1,5 Prozent – und zwar im Durchschnitt.