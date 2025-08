Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus

Diese US-Waffen sind in Deutschland geplant

In einer Erläuterung der Bundeswehr zum russischen Vorgehen hieß es, Russland habe unter anderem nuklearwaffenfähige Iskander-Raketen in der Exklave Kaliningrad stationiert und könne mit seinen Mittelstreckenwaffen auch deutsche Städte treffen. Die Pläne seien eine Antwort hierauf und dienten der Abschreckung.