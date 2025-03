„Ich war immer gegen die Quote, aber jetzt …“

Martha Schultz mischt gleich zwei Männerdomänen ordentlich auf: als Tiroler Unternehmerin die Seilbahn- und Tourismusbranche, als Vizechefin der Wirtschaftskammer die Bundespolitik. Zum Weltfrauentag erklärt sie der „Krone“, warum Kinderbetreuung nicht in der Schule endet, was Frauen auf der Karriereleiter falsch machen – und warum sie ihre Meinung zur Quote geändert hat.