Mit Initiativen wird Weg aus der Krise gesucht

„Längst ist es an der Zeit, neue Initiativen zu starten“

Ganz ohne Tadel geht es nicht. Hoffmann hatte als Ortschef eine alternative Chance genutzt, um dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen durchführen zu lassen. Durch die Einbindung von Gemeindebediensteten und eine Kooperation mit dem AMS sind Langzeitarbeitslose in manche Projekte eingebunden. Derartige Kooperationen sind gar nicht so neu. Etwa bei der Pflege von Grünanlagen greifen Gemeinden gerne auf Jobsuchende zurück, die befristet die unausweichlichen Aufgaben im Frühjahr und/oder Sommer erledigen.