Papst Franziskus muss länger im Spital bleiben

„Sinnlose Spekulationen“

Der vatikanische Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, hält die derzeit kursierenden Gerüchte über einen möglichen Rücktritt des Papstes wegen seines angeschlagenen Gesundheitszustandes für „sinnlose Spekulationen“: „Jetzt denken wir an die Gesundheit des Heiligen Vaters, an seine Genesung, an seine Rückkehr in den Vatikan. Das sind die einzigen Dinge, die zählen“, so Parolin im Interview mit der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Samstag.