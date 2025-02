Ärzte: Papst Franziskus nicht außer Lebensgefahr

Franziskus ist an einer gefährlichen Lungeninfektion erkrankt. „Wenn einer dieser Infektionskeime unglücklicherweise ins Blut übergehen sollte, gäbe es eine Sepsis. Das wirkliche Risiko besteht, wenn die Keime ins Blut übergehen. Heute gibt es keine solchen Keime im Blut, die Infektion ist nur in der Lunge“, erklärte der behandelnde Arzt Sergio Alfieri in seinem Briefing. „Eine Sepsis ist die wirkliche Gefahr, die eine Person im Alter des Papstes hat. Die Infektion ist aber im Moment eingedämmt“, fügte er hinzu.