Heikle Papst-Gerüchte: „Erfinden wir keine Sachen“

Kein Fieber, Blutwerte stabil

Am Donnerstagabend hieß es, dass sich der Zustand des 88-jährigen Pontifex leicht verbessert habe. Der Papst habe kein Fieber, und die Blutwerte seien stabil. Am Dienstag hatte der Vatikan mitgeteilt, dass bei einer Computertomographie der „Beginn einer beidseitigen Lungenentzündung“ festgestellt worden sei. Zudem hieß es in der Mitteilung, das Krankheitsbild sei weiterhin „komplex“. Der Papst leidet demnach an einer Infektion durch mehrere Erreger, was die Behandlung insgesamt erschwert.