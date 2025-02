Jubel im Kreml: „Völlige Übereinstimmung“ mit USA

Russland eigenen Angaben zufolge am Vormarsch

Die Ukraine sei vollständig in die Defensive gedrängt worden, sagte ein ranghoher russischer General. In der russischen Grenzregion Kursk hätten die Streitkräfte mehr als 800 Quadratkilometer zurückerobert. Das sei rund zwei Drittel des Gebiets, das die Ukraine seit Beginn ihres überraschenden Vorstoßes im August eingenommen habe. Auch in der Ostukraine habe das Militär seitdem viele Gebiete erobert.