Selenskyj: „Trump lebt in Desinformationsblase“

Nachdem Donald Trump mit der Aussage, Wolodymyr Selenskyj sei schuld am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, eine Täter-Opfer-Umkehr inszenierte, ließ der ukrainische Präsident nicht lange auf seine Retourkutsche warten. Am Mittwoch attestierte er seinem Amtskollegen aus den USA, er lebe in einer von Russland erzeugten „Desinformationsblase“.