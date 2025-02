Trump nennt Selenskyj einen „Diktator ohne Wahlen“

Der Sager von Trump stellt eine neue Eskalationsstufe dar. Russland und die USA sind aktuell dabei, sich die Ukraine aufzuteilen, lautet ein gängiger Vorwurf. Die beiden Großmächte haben nach Moskauer Darstellung bei ihrem Außenministertreffen über mögliche Wahlen in der Ukraine gesprochen. Das sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau, wobei er hinzufügte: „Eine Entscheidung darüber kann natürlich nicht in Moskau oder Washington getroffen werden.“