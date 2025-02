Woher die Drogen auf unseren Straßen kommen

Zwei aktuelle Beispiele zeigen, mit welchen Fällen sich die Drogenermittler herumschlagen: Für einen serbischen Dealer (37) klickten in Wels in Oberösterreich, wie berichtet, die Handschellen, nachdem in seiner Wohnung mehr als ein halbes Kilo Heroin gefunden worden war. Und ein 51-Jähriger steht nächste Woche in Linz vor Gericht – er soll monatlich je 500 Gramm Heroin und Crystal Meth aus der Türkei ins Land geholt haben, indem er das Rauschgift selbst transportierte oder Lieferanten beauftragte.