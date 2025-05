Hütte brannte nieder, fünf Vögel starben im Feuer

Eine Gartenhütte in Freistadt (OÖ) ging Samstagfrüh lichterloh in Flammen auf. Dabei starben fünf Vögel, die in einem angrenzenden Käfig untergebracht waren. Den Brand ausgelöst haben könnte ausgerechnet eine Kerze, die als Wärmequelle für die Tiere dienen sollte.