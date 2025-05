Diese Gefahren lauern jetzt in heimischen Bergen

Spätestens ab diesem Wochenende, mit dem Ende der kalten Wetterphase, werden die heimischen Bergfreunde vom Winter- in den Sommermodus schalten. Auf den Steigen und Wegen lauern jetzt freilich Gefahren, die oft unterschätzt werden – wie die heimtückischen Schneefelder. „Die sind zwar heuer nicht so ausgeprägt wie in anderen Jahren, stellen aber dennoch ein beträchtliches Gefahrenpotenzial dar“, betont Christian Eder, Ausbildungsleiter Alpin der Tiroler Bergrettung.