Ex-Pornoproduzent drohte seinen alten Kunden

Beharrt auf seiner Unschuld

Andernfalls wollte er ihre Nacktbilder an Erotikportale verkaufen. Die Aktaufnahmen von weiteren 234, hauptsächlich männlichen „Nackerbatzln“, soll der Angeklagte bereits veröffentlicht haben – daher der Vorwurf der „fortdauernden Belästigung im Wege eines Computersystems“. Weil der 69-Jährige aber steif und fest auf seiner Unschuld beharrt, wird wohl erst am zweiten Verhandlungstag, am Freitag, ein Abschluss zu erwarten sein.