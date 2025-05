Zweites Raser-Auto in OÖ wird zwangsversteigert

Das Gesetz ist zwar schon seit mehr als einem Jahr in Kraft, doch erst zum zweiten Mal landet jetzt ein Raser-Auto in Oberösterreich unter dem Hammer. Zwangsversteigert wird der BMW 118d eines 18-jährigen Niederösterreichers. Der junge Bleifuß raste am 9. Februar mit 132 km/h durchs Ortsgebiet von Kematen am Innbach – sein Fahrzeug wurde daraufhin sofort vorläufig beschlagnahmt.