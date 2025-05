Droht Kult-Würstelstand am Donauufer der Abriss?

Wer in den vergangenen Wochen und Monaten an der Donau flanierte oder hungrig von Linz über die Eisenbahnbrücke nach Urfahr spazierte, musste feststellen: Der legendäre Würstelstand „DaToni“ an der Linken Brückenstraße ist zu. Auf der Bude prangte nur ein schlichter Hinweis: „Wintersperre bis 1. März“.