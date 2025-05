Wieso dieser Spieler bei zwei Teams spielen darf

Wie bitter kann eigentlich eine Saison starten! Bereits im ersten Spiel für die Traiskirchen Grasshoppers in der Baseball-Bundesliga verletzte sich David Taxacher schwer am Knie. Der Kreuzbandriss und das damit verbundene Saisonende trifft aber nicht nur die Niederösterreicher. Auch sein Stammklub, die Athletics aus Attnang-Puchheim, sind davon in der 2. Bundesliga betroffen.