Nach Übernahme: Ex-Chef feiert jetzt sein Comeback

„Kennt das Geschäft so gut wie kein anderer“

„Herr Pohn kennt das Geschäft so gut wie kein anderer“, schwärmt Klinger über jenen Mann, der sich vor etwa 14 Jahren aus dem operativen Management des Fassadenbauers zurückgezogen hat – und nun unter den geänderten Eigentümerverhältnissen auch ein Comeback im Chefsessel feiert, ab sofort wieder operativ in der Geschäftsführung tätig ist. Pohn weiß: „Gerade in herausfordernden wirtschafltichen Zeiten ist ein klarer strategischer Fokus sehr wichtig – dafür werden wir sorgen.“