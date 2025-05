Wo Ärzte auf keinen Fall Rotstift ansetzen wollen

Von einer Krise in die nächste – so erleben es die Spitzen der Wiener Ärztekammer im Gesundheitswesen. In einem gemeinsamen Gespräch mit der „Krone“ zeichnen Johannes Steinhart, Naghme Kamaleyan-Schmied und Eduardo Maldonado-González ein Bild, das alarmierender kaum sein könnte. Der Tenor: Wer jetzt spart, zerstört ein System, das ohnehin am Limit arbeitet.