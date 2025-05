Mit der Nachfrage kehrt auch der Optimismus zurück

Erst der Boom in der Corona-Zeit, in der viel Geld in die Neugestaltung der eigenen vier Wände floss und damit auch die Nachfrage in der Möbelbranche auf unglaubliche Höhen stieg, dann der Inflationsschock, Teuerungen in allen Bereichen und eine damit verbundene Hemmung der Konsumlaune – „es war eine Achterbahn“, sagt ewe-Geschäftsführer Andreas Hirsch mit dem Blick auf die letzten Jahre, die den Küchenhersteller aus Wels enorm gefordert haben.