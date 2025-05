Millionenpleite: Einzigartiges Hotel wird verkauft

Aus und vorbei! Für das Lesehotel in Bad Goisern in Oberösterreich wurde das Schlusskapitel aufgeschlagen. Wie berichtet, wurde vor einiger Zeit über das Vermögen der Salzkammergut Hideaways GmbH das Konkursverfahren eröffnet. Auf deren Liegenschaft in rund 1000 Metern Seehöhe wurde die 40-Betten-Unterkunft mit Bibliothek von der Austrian Hideaways GmbH geführt.