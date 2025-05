Kühbauer: „Kommen nicht, um uns zu gratulieren!“

Aller guten Dinge sind – zehn! Vom 30. März weg, vom 1:1 zum Auftakt der Meisterrunde gegen Sturm, ist der WAC neun Pflichtspiele in Serie (siebenmal Liga, zweimal Cup) unbesiegt, haben in keiner einzigen dieser neun Partien in der heißesten Saisonphase mehr als maximal ein Gegentor erhalten – natürlich will der Cupsieger am Sonntag auch Blau-Weiß Linz biegen. Wobei es bei den Lavanttalern keinen gibt, der die Scheiblehner-Elf auf die leichte Schulter nimmt.