Falscher Lehrer beichtet: „Will in Schule zurück“

„Krone“: Herr Mayrhofer, Sie haben Ihr Abschlussdiplom gefälscht und vorgegeben, Lehrer zu sein. Warum?

Christian Mayrhofer: Ich bin da irgendwie hineingeschlittert. Es hat mit einer alten Liebe begonnen. Ich war in eine Lehrerin verliebt und habe ihr gegenüber so getan, als wäre ich Lehrer, genauso wie sie. Das war ich auch, zumindest in gewisser Weise. Ich habe Ausländern am BFI in Linz (Berufsförderungsinstitut, Anm.) Deutschunterricht gegeben.