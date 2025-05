Mit KronePLUS zum ÖFB-Team nach San Marino!

WM-Qualifikation hautnah: Mit der Krone ins Stadion

Einmal mit dem ÖFB-Team zum Länderspiel fliegen – für viele ein Traum, für KronePLUS-Abonnenten nun Realität. Denn wir verlosen eine Reise für zwei Personen im offiziellen Teamflieger zum Auswärtsspiel der Nationalmannschaft gegen San Marino am 10. Juni 2025 (Ankick 20:45 Uhr). Inklusive zwei Nächten im offiziellen Teamhotel und Matchtickets – Fußballerherz, was willst du mehr? Die Reise startet am Montag, 9. Juni von Wien nach Rimini. Zurück geht es am Mittwoch, 11. Juni – hoffentlich mit drei Punkten im Gepäck.Füllen Sie einfach das untenstehende Teilnahmeformular bis zum Teilnahmeschluss am 19. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.