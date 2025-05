Kickl enthüllt Hintergrund seiner „Anfragenflut“

Die Tonalität in der Debatte wurde zuletzt auch merklich emotionaler. Karner selbst warf Kickl vor, lediglich „frustriert“ über das Scheitern seiner Koaltionsgespräche zu sein und deswegen die Polizei lahmzulegen – denn ein Großteil der Anfragen müsse in den Wachstuben bearbeitet werden, was viele Ressourcen binde.