Ein Kampf gegen die Zeit und das eigene Limit

Dünen, so weit das Auge reicht. Lässt du dich von ihnen mitreißen, verlierst du den Fokus – werden sie dich vernichten. Die „Krone“ durfte exklusiv bei der Europapremiere der neuen Dokumentation „Dakar: Race Against the Desert“ aus den Red Bull Studios neben dem Hauptdarsteller Carlos Sainz Senior in Madrid Platz nehmen.