Kritik an Rechtfertigung für die Millionen-Pleite

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen im Vorjahr hätte es ein Vorankommen in Sachen Bezahlung und Rahmenbedingungen gegeben. So gilt seit 1. Mai 2025 ein kollektivvertraglicher Mindestlohn von 2026 Euro brutto für Hilfskräfte und Verbesserungen bei den Sonderzahlungen wurden erreicht. „Mit diesen Maßnahmen konnten wir die Situation der Beschäftigten verbessern und wirken auch dem in der Branche ständig beklagten Arbeitskräftemangel entgegen“, sagt Ameshofer.