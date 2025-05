Mutter (66) spielt mit Tochter in der Bundesliga

Junge halfen bei Schicksalsschlägen

„Super! Man lernt selbst von den Jungen, respektiert sich – der Teamspirit ist top! Sie erzählen mir, was ihnen am Herzen liegt. Und ich hatte Schicksalsschläge, die ich ohne das Team nicht so gemeistert hätte“, sagt Lackner, die viel Erfahrung gut einbringt. „Im Kopf bin ich mit 66 natürlich stark – da ist man nicht mehr schnell aufgeregt“, sagt die Frau, die von Gegnerinnen manchen Blick erntet. „Sie gehen gut damit um, aber was sie denken, ist mir eigentlich egal. Es kommt einfach drauf an, dass man sich bemüht, versucht, sich zu verbessern.“