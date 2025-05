„Angsthund“ sorgte für Chaos in Welser Innenstadt

Mehrere Notbremsungen, aufregte Autofahrer und ein panischer Dackel, der kreuz und quer durch die Straßen der Innenstadt von Wels in Oberösterreich lief: Am Donnerstagvormittag sorgte der verzweifelte Vierbeiner für Chaos. Schließlich konnte der Bello um 10.30 Uhr von einer Streife eingefangen werden. Doch der Einsatz war schmerzhaft. Der verängstigte Dackel biss eine Beamtin zweimal, verletzte sie am linken Daumen und am rechten Zeigefinger. Die Polizistin musste im Spital behandelt werden.