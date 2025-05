Nach der Tragödie: „Die Musik hat uns gerettet“

Zuletzt ist es still geworden um den erfolgreichen Volks-Rock’n Roller (6,2 Millionen verkaufte Tonträger). Andreas Gabalier bereitet sich auf seine große Konzerttournee vor, die Ende Juni in Deutschland beginnt und im Oktober in der Wiener Stadthalle endet. „Da wird er wieder die Stadien füllen“, sagt Huberta Gabalier ganz stolz.