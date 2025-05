Infernalisches Feuer nach Reifenbrand auf Autobahn

Es war Freitagnacht gegen 22.20 Uhr, als dem Lenker des slowenischen Sattelschleppers bei seiner Fahrt auf der Innkreisautobahn in Richtung Suben im Rückspiegel plötzlich Rauch auffiel. Der 71-Jährige fuhr daraufhin in Pichl bei Wels zur nächsten Pannenbucht und stoppte sein Fahrzeug. Als er sah, dass die Zwillingsreifen an der zweiten Achse auf der Beifahrerseite bereits lichterloh in Flammen standen, signalisierte er anderen Verkehrsteilnehmern, anzuhalten. Gemeinsam mit den Ersthelfern versuchte er noch verzweifelt, den Sattelanhänger vom Zugfahrzeug zu koppeln.