Lange Nacht der Kirchen – bunt und voller Hoffnung

Es ist ein Erfolgsmodell, das die Menschen zusammenbringt: Die Lange Nacht der Kirchen. Sie kehrt am Freitag, 23. Mai, wieder. In ganz Oberösterreich öffnen sich 84 Kirchen, Kapellen und auch einige Museen. Das Angebot spricht alle Generationen und Stimmungslagen an – es gibt Kulturelles, Liturgie, Spirituelles, aber auch viel Spaß und Action.