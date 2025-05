Spektakuläre Wende: Prüfung wegen Tötungsdelikt

Spektakuläre Wende im Fall Pilnacek. Die Staatsanwaltschaft Krems prüft nun, ob es sich beim Ableben des vormals mächtigen Justiz-Sektionschefs nicht doch um Fremdverschulden bzw. um ein Tötungsdelikt gehandelt haben könnte. Der Auftrag kam von oben. Aus Wien. Offiziell eine Weisung der Oberstaatsanwaltschaft. Wohl aber auf Anregen des Justizministeriums. Die neue Ministerin Anna Sporrer (SPÖ) hatte bei einem Antrittsinterview in der „Krone“ zur Causa sinngemäß gemeint, sollte es neue Hinweise zu Ungereimtheiten geben, so werde die Staatsanwaltschaft wissen, was zu tun sei.