Nächster Abgang! Trainerbeben geht weiter

In der Kärntner Liga kehrt keine Ruhe ein! Denn der nächste Trainer kündigte seinen Abgang im Sommer an. Bei Spittal steht auch am Spielersektor ein größerer Umbruch an. Und Mario Kröpfl erzielte beim 3:1 Sieg von Velden bei St. Jakob/Ros. ein echtes Traumtor!