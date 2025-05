Frauen setzen zum Tackling gegen die Klischees an!

Achtung, am Samstag geht es hart zur Sache! Denn in Linz veranstaltet das Frauen-Rugby-Team der Valkyries das dritte Frühjahrs-Turnier der Austrian Womens 7 Series. Gesamt stehen am ABC-Platz (Höderlinstraße 26) ab 12.30 Uhr zwölf umkämpfte Partien an, für die Linzerinnen gilt es „die durchaus konstante Mittelmäßigkeit“ zu überwinden und das Turnier erfolgreich zu bestreiten.