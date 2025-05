So hart trainiert man für Traumjob bei Feuerwehr

„Das Wichtigste ist, beim Ziehen nicht zu stolpern“, sagt Löschmeister Bernhard Haller. Vor ihm liegt eine Übungspuppe – exakt 75 Kilogramm schwer und ziemlich unhandlich. Zahlreiche junge Männer haben sich an diesem Samstagmorgen in der Zentralwache der Grazer Berufsfeuerwehr versammelt. Um den körperlichen Eignungstest am 14. Juni zu bestehen, trainieren sie seit Wochen. Die Personenrettung – 66 Meter müssen in 60 Sekunden zurückgelegt werden – gilt als eine der kniffligsten Aufgaben.