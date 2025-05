LIVE ab 17 Uhr: LASK gegen TSV Hartberg

LASK jagt den eigenen Rekord

Noch breiter ist die Brust beim LASK. Sieben Spiele, sieben Siege, 19:2 Tore – so lautet die makellose Bilanz der Schwarz-Weißen in der Qualigruppe. Ein weiterer voller Erfolg gegen Hartberg würde gar einen Vereinsrekord in der Bundesliga bedeuten. Interimstrainer Maximilian Ritscher wollte sich darauf nicht einlassen. „Unser Ziel ist es, am Samstag wieder ein gutes Spiel zu machen. Wir wollen mit der bestmöglichen Professionalität an die Sache herangehen, um den achten Sieg einzufahren“, stellte der 31-Jährige fest.