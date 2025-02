Ungoldene Ära | Silber-Spiele

Silber-Spiele. Was für eine andere Welt sich da gerade im Salzburger Land auftut! Die Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach hat sich schon in den ersten Tagen zu Silber-Spielen für Österreich entwickelt. Nach Raphael Haaser im Herren-Super-G und für Mirjam Puchner in der Damen-Abfahrt am Samstag gewann der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr in einem extrem packenden Herren-Abfahrtsrennen am Sonntag vor mehr als 20.000 begeisterten Zusehern vor Ort ebenfalls die Silbermedaille für Platz 2. Aber wie wir wissen haben diese Silber-Spiele auch einen stark goldenen Akzent: Stephanie Venier hatte bereits am Donnerstag Gold im Damen-Super-G geholt. Wie schön, wenn so ein frischgebackener Star, wie auch gestern persönlich zu erleben war, total am Boden bleibt. Der Skisport – er liefert uns selbst in einer Saison, die vor der WM so gar nicht für Österreich gelaufen war, wieder einmal wunderbare positive Erlebnisse. Wir können sie – siehe oben – mehr denn je gebrauchen!