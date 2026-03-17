Brutalität gegen eigene Mutter: Zwei Jahre Haft

Angeklagte räumte ein schwieriges Verhältnis ein

Dass das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter schwierig ist, räumte die Angeklagte vor Richter Andreas Mair und den Schöffen durchaus ein. Sie schulde ihr Geld, sagte die 49-Jährige und gab an, dass sie ihre Mutter am Tag der Tat nur besuchen wollte. Es sei jedoch zu „Streitigkeiten“ gekommen, bei denen sie schließlich beide am Boden gelegen seien.