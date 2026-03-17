Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwangspause fixiert

Trump darf Kennedy Center für zwei Jahre schließen

Außenpolitik
17.03.2026 16:33
Schon die Umbenennung der Kulturinstitution nach Trump schlug Wellen, nun will der US-Präsident ...
Schon die Umbenennung der Kulturinstitution nach Trump schlug Wellen, nun will der US-Präsident dem Center endgültig seinen Stempel aufdrücken.(Bild: AP/Jacquelyn Martin)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es ist ein Eingriff mit Symbolkraft – und mit Sprengstoff: Washingtons bedeutendste Kulturinstitution, das frisch umbenannte Trump-Kennedy-Center, soll für zwei Jahre schließen. Was als Renovierung verkauft wird, ist für Kritiker weit mehr – ein weiterer Schritt in einem ideologischen Kulturkampf.

0 Kommentare

Das Kennedy Center, die größte Kultureinrichtung der US-Hauptstadt Washington, D.C., wird für umfassende Renovierungsarbeiten geschlossen. Das Kuratorium habe sich einstimmig für den Schritt ausgesprochen, teilte die Institution mit.

Die Arbeiten sollen nach dem US-Nationalfeiertag am Independence Day beginnen. Der US-Kongress hat dafür auf Bestreben von Präsident Donald Trump 257 Millionen US-Dollar (rund 223 Millionen Euro) freigegeben.

Trump greift durch
Trump hatte das Kulturzentrum kurz nach seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr unter seine Kontrolle gebracht. Mehrere Mitglieder des Kuratoriums wurden entlassen, Trump übernahm selbst den Vorsitz und setzte seinen Vertrauten Richard Grenell ein, um die Institution neu auszurichten.

Später wurde das Haus unter öffentlichem Protest in „Trump Kennedy Center“ umbenannt. Als Begründung hieß es, die Einrichtung sei zuvor zu „woke“ gewesen.

Umbau mit großen Versprechen
Auch baulich soll sich vieles ändern. Der prunkvolle Komplex am Potomac-Fluss sei laut Trump in einem schlechten Zustand und dringend renovierungsbedürftig.

Lesen Sie auch:
Trump ließ einfach seinen Namen auf das prestigeträchtige Gebäude setzen – die Wiener ...
Musik statt Politik
Wiener Philharmoniker trotzen Trump-Aufregung
22.01.2026
Nicht die erste Absage
Musicaldarsteller boykottieren Auftritt von Trump
09.05.2025
Eklat in Washington
Wegen Trump: Top-Komponist sagt Weltpremiere ab
29.01.2026

Nach Abschluss der Arbeiten werde das Haus „die weltweit beste Einrichtung ihrer Art“ sein, versprach der Präsident im Februar auf seiner Plattform Truth Social.

Proteste aus der Kulturszene
Das nach John F. Kennedy benannte Haus gilt als zentrale Bühne für Theater, Tanz und Musik in den USA. Nach der Umbenennung und der Anbringung von Trumps Namen an der Fassade sagten mehrere Künstler ihre Auftritte aus Protest ab. Kritiker sehen die Übernahme der auch mit Steuergeld finanzierten Einrichtung als Teil eines umfassenderen Kulturkampfs.

Konservative Kräfte versuchten demnach, das zurückzudrängen, was sie als zu linksliberale Ideologie in der Kulturszene wahrnehmen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
17.03.2026 16:33
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
172.184 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
165.512 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
128.724 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1466 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1321 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Außenpolitik
„Tausendjähriger Staat“: Orbán demonstriert Macht
760 mal kommentiert
Mit Angriffen gegen Brüssel und die Ukraine will der der ungarische Premier Viktor Orbán knapp ...
Mehr Außenpolitik
Zwangspause fixiert
Trump darf Kennedy Center für zwei Jahre schließen
Polit-Beben in den USA
Terrorabwehr-Chef bezeichnet Iran-Krieg als „Lüge“
Diskutieren Sie mit!
Chatkontrolle: Kinderschutz oder Überwachung?
Für Spitalspatienten
Deal mit Ischl: Steirer zahlen 3,8 Millionen Euro
Noch ein Job mehr
„Kasperl-Gemeinderätin“ übernimmt Bezirkspartei
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf