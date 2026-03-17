Trump darf Kennedy Center für zwei Jahre schließen

Proteste aus der Kulturszene

Das nach John F. Kennedy benannte Haus gilt als zentrale Bühne für Theater, Tanz und Musik in den USA. Nach der Umbenennung und der Anbringung von Trumps Namen an der Fassade sagten mehrere Künstler ihre Auftritte aus Protest ab. Kritiker sehen die Übernahme der auch mit Steuergeld finanzierten Einrichtung als Teil eines umfassenderen Kulturkampfs.